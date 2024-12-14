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Пловец Крукс установил мировой рекорд на короткой воде на ЧМ в Венгрии

Пловец Крукс установил мировой рекорд на короткой воде на ЧМ в Венгрии

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Представитель Каймановых островов Джордан Крукс установил мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

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