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Собственный причал, теннисный корт и скрытая от глаз территория: как устроено поместье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса в Майами

Собственный причал, теннисный корт и скрытая от глаз территория: как устроено поместье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса в Майами

В отличие от коллег по шоу-бизнесу, обожающих устраивать рум-туры и водить подписчиков по своим особнякам, Анна Курникова и Энрике Иглесиас строили семейное гнездо с оглядкой на одну главную цель — абсолютную скрытность от чужих глаз.

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