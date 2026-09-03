Собственный причал, теннисный корт и скрытая от глаз территория: как устроено поместье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса в Майами

В отличие от коллег по шоу-бизнесу, обожающих устраивать рум-туры и водить подписчиков по своим особнякам, Анна Курникова и Энрике Иглесиас строили семейное гнездо с оглядкой на одну главную цель — абсолютную скрытность от чужих глаз.