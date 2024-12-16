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Мария Багреева: 195 практик Москвы размещено на платформе «Смартека»

Мария Багреева: 195 практик Москвы размещено на платформе «Смартека»

Столица активно внедряет делится с другими регионами своими уникальными практиками – в базе платформы лучших региональных практик «Смартека», которую ведет Агентство стратегических инициатив, уже размещено 195 московских проектов.

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