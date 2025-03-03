Открывшему стрельбу в торговом центре в Мытищах грозит до 12 лет лишения свободы

Стали известны детали инцидента со стрельбой в ТЦ «Красный кит» в Мытищах.Правоохранители установили личность мужчины, который открыл стрельбу по людям в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах.
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