«Кина не будет». В России ограничат показ российских и зарубежных фильмов?

Разговоры о традиционных ценностях коснулись массовой культуры. Недавно депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал запретить кино и сериалы, в которых есть образ одинокого мужчины старше 40 лет без жены и детей.
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