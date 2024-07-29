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«Кина не будет». В России ограничат показ российских и зарубежных фильмов?

«Кина не будет». В России ограничат показ российских и зарубежных фильмов?

Разговоры о традиционных ценностях коснулись массовой культуры. Недавно депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал запретить кино и сериалы, в которых есть образ одинокого мужчины старше 40 лет без жены и детей.

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од
олег донсков
Стоговой иметь детей не рекомендуется. Будут еще стоговее.
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