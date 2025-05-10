Пулишич набрал 11 очков за 1+1 с «Болоньей». У Хименеса 9 за 2 гола

На 73-й минуте Кристиан Пулишич отдал голевую передачу на Сантьяго Хименеса, а на 76-й забил сам. Всего у полузащитника «Милана» 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист), его выбрали 39,36% игроков.