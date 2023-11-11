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"Ходи мимо нас тихо". Молодой мигрант избил челябинца после замечания

"Ходи мимо нас тихо". Молодой мигрант избил челябинца после замечания

59-летний мужчина сумел дать отпор, однако с сотрясением мозга и ушибами находится в больнице.Эту историю поведал в телеграм-канале челябинского отделения организации "Северный человек" один из активистов.

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lidatima46 Тимощук
Гнать всех   туда  откуда приехали  Раз   не  хотят знать и  чтить  уважать    и  соблюдать наши  законы    законы Приехал  живи  и уважай  народ   с которым   живешь  А нет   назад  в  аулы  кишлаки В  90 е годы  они  с нами  русскими не  церемонились  вот как аукнется  так и откликнется
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