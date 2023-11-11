"Ходи мимо нас тихо". Молодой мигрант избил челябинца после замечания

lidatima46 Тимощук

Гнать всех туда откуда приехали Раз не хотят знать и чтить уважать и соблюдать наши законы законы Приехал живи и уважай народ с которым живешь А нет назад в аулы кишлаки В 90 е годы они с нами русскими не церемонились вот как аукнется так и откликнется