"Ходи мимо нас тихо". Молодой мигрант избил челябинца после замечания

59-летний мужчина сумел дать отпор, однако с сотрясением мозга и ушибами находится в больнице.Эту историю поведал в телеграм-канале челябинского отделения организации "Северный человек" один из активистов.
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