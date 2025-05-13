Госдума рассмотрит законопроект о защите детей от финансовых мошенников

Депутаты Госдумы во вторник, 13 мая, начнут рассматривать законопроект, направленный на защиту детей от мошенников и запрещающий выдачу банковских карт несовершенолетним без письменного согласия родителей.
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