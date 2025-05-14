"Мягко говоря, вызвало шок". Владельцы алтайских "приговоренных" турбаз — о грядущем сносе

Некоторые владельцы туристических объектов уверяют, что по ошибке попали в список баз, которые ликвидируют по решению властей Республики Алтай В Республике Алтай снесут 50 турбаз, собственники которых не успели перевести участки в земли рекреационного назначения.
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