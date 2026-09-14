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Царьград

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Байкал и Курилы стали самыми желанными направлениями русских

Байкал и Курилы стали самыми желанными направлениями русских

Русские выбрали Байкал, Сахалин и Курилы как самые популярные маршруты для путешествий. Исследование "Купибилет" показало, что природа и достопримечательности этих мест привлекают большинство респондентов среди 1 300 опрошенных.

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