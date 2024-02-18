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История песни «Танец маленьких утят» — бессмертного хита многих поколений

История песни «Танец маленьких утят» — бессмертного хита многих поколений

В 80-х годах не было в СССР человека, который не знал бы «Танец маленьких утят». Эта песня и танец,  заполонила радио, телевидение и стала непременным атрибутом любого детсадовского утренника и дискотеки в пионерлагере.

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