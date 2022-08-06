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Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над ФК «Вест Хэм»

Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над ФК «Вест Хэм»

В первом туре АПЛ «Вест Хэм» примет чемпиона Англии «Манчестер Сити». Встреча состоится 7 августа в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени.

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