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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
☕️ Напоминаем, что эта рабочая неделя – длинная, но мы продержимся

☕️ Напоминаем, что эта рабочая неделя – длинная, но мы продержимся, ведь каждый день приносит не только дедлайны, отчеты и попытки впихнуть невпихуемое в 24 часа, но и славные даты, добавляющие эндорфинчиков 🤗 Сегодняшние праздники предлагаем отметить в формате 2в1: ✨ День подарков + День подношения пирогов – пирог тоже вполне может быть подарком, особенно если вы испекли его сами ✨ День нытика + День благодарственного письма – проверено мильон раз! Как только мы начинаем благодарить жизнь, людей вокруг за все, что у нас есть, желание ныть резко заканчивается ✨ День доброй воли + День девушек с длинными волосами – ну потому что да, отрастить косу ниже попы можно только по доброй воле ✨ Праздник глубокого снега(жаль не у нас) + День охоты на сны – а это план на вечер.

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