Сенатор Джабаров: Санду проиграет выборы в Молдавии при честном подсчете голосов

Действующий президент Молдавии Майя Санду собирается заполучить победу на выборах главы государства путем различных манипуляций, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делами Владимир Джабаров.
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