Итоги голосования по объектам для благоустройства подвели в Подмосковье

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось 30 апреля. Накануне Министерство благоустройства Московской области объявило победителей из различных городских округов.
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