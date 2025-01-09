Генерал нарасхват. Грядущие выборы могут полностью изменить лицо украинского режима

Владимир Зеленский перед инаугурацией Дональда Трампа все больше понимает, что его сомнительная легитимность уже не даёт ему возможность и дальше выступать от имени Украины, а потому через стандартную цепочку отрицание-гнев-смирение готовится к выборам.
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