Генерал нарасхват. Грядущие выборы могут полностью изменить лицо украинского режима

Владимир Зеленский перед инаугурацией Дональда Трампа все больше понимает, что его сомнительная легитимность уже не даёт ему возможность и дальше выступать от имени Украины, а потому через стандартную цепочку отрицание-гнев-смирение готовится к выборам.