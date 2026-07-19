ЖК «Новоясеневский» — усадьба нового формата.

А вы когда-нибудь задумывались, как бы жили аристократы позапрошлого столетия, окажись они в ритме современного мегаполиса? И смоги бы они найти в XXI веке то самое «благородное спокойствие», к которому привыкли? Какой дом искал бы Сергей Иванович Гагарин — владелец усадьбы Ясенево? И наша команда пришла к выводу, что ЖК «Новоясеневский», стал бы идеальным местом напоминающем Сергею Ивановичу о родной усадьбе.