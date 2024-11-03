В Красноярске после полицейского рейда четверым мигрантам грозит выдворение из страны

Сотрудники УВМ, УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю во взаимодействии с ОУР МУ МВД России «Красноярское» при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по краю и ППСП МУ МВД России «Красноярское» провели мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства.