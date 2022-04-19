Эксперт Анпилогов рассказал об ответе России на обстрелы своей территории

Военный специалист, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов заявил, что после нападений на российских мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины военнослужащие ВС РФ обладают полным правом разрушать центры управления украинской армией.
Военный специалист, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов заявил, что после нападений на российских мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины военнослужащие ВС РФ обладают полным правом разрушать центры управления украинской армией.
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