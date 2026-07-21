Иранская ядерная программа: политический миф и реальность

В ходе возобновившихся боевых действий против Ирана США теряют своих военнослужащих. Пока официально подтверждена гибель двух человек в результате иранских ударов по американской военной базе в Иордании, еще один числится пропавшим без вести (что фактически означает, что он погиб, но еще не опознан).