Общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян позитивно оценила позицию официальной Москвы в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что Россия повторяет лучшие традиции известного советского министра иностранных дел Андрея Громыко, получившего на Западе за непреклонность позиций титул мистер «Нет».