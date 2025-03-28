Общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян позитивно оценила позицию официальной Москвы в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что Россия повторяет лучшие традиции известного советского министра иностранных дел Андрея Громыко, получившего на Западе за непреклонность позиций титул мистер «Нет».
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