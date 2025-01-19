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СССР-Россия

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НАТО начинает раздел Одессы: Что достанется русским

НАТО начинает раздел Одессы: Что достанется русским

Валентин Филиппов Делить шаланды не пойманной кефали — любимое занятие наших западных соседей по Одесскому региону.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Когда Англию начнем ТОПИТЬ и Освобождать Одессу от террористов??????! А то все &quot;ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ&quot;, а может уже начнем!!!!!!! ОНО уже устало от ЗАПУГИВАНИЯ!
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18 час.
Юрий анин
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13 час.
Иван Ураганов
Жаль,если Одесса останется бандеровской!
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13 час.

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