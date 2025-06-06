Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Франция использовала все возможности по передаче Украине техники из своих запасов − это недвусмысленный посыл о прекращении какой-либо поддержки Киева со стороны Парижа.
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