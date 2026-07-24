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Царьград

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"АвтоВАЗ" начнёт выпуск Lada Granta с "автоматом" в 2027 году

"АвтоВАЗ" начнёт выпуск Lada Granta с "автоматом" в 2027 году

"АвтоВАЗ" объявил о планах начать производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией в 2027 году.

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