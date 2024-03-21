Депутат Чепа: Молчание Запада после атак на АЭС толкает ВСУ на безрассудство

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать атомные электростанции (АЭС) дронами и ракетой.
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