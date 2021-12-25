Сити-кар Mazda Carol перешел в восьмое поколение

Компактный сити-кар Mazda Carol предстал перед покупателями в новом, восьмом поколение. В качестве базы выступил ранее выпускаемый японский Suzuki Alto, который пользовался спросом среди водителей, предпочитающих эксплуатацию автомобиля в городе.
Компактный сити-кар Mazda Carol предстал перед покупателями в новом, восьмом поколение. В качестве базы выступил ранее выпускаемый японский Suzuki Alto, который пользовался спросом среди водителей, предпочитающих эксплуатацию автомобиля в городе.
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