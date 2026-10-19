Небольшая компания сделала ставку на эксклюзивную рыбу и дичь и не прогадала, но залог ее успеха — исключительно в продвижении своей продукции в интернете Данила Козлов сделал бизнес на попытке привить жителям Центральной России любовь к дикой рыбечитайте на monocle.