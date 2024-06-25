Является ли отсрочка менопаузы ключом к долголетию?

В марте первая леди Джилл Байден объявила о новой инициативе Белого дома по охране женского здоровья , которая выдвинула на первый план, казалось бы, неясный исследовательский вопрос: что, если бы вы могли отсрочить наступление менопаузы и все связанные с ней риски для здоровья? Этот вопрос исходит из области исследований, которая начала привлекать внимание в последние несколько лет, когда ученые, […] В марте первая леди Джилл Байден объявила о новой инициативе Белого дома по охране женского здоровья , которая выдвинула на первый план, казалось бы, неясный исследовательский вопрос: что, если бы вы могли отсрочить наступление менопаузы и все связанные с ней риски для здоровья? Этот вопрос исходит из области исследований, которая начала привлекать внимание в последние несколько лет, когда ученые, изучающие долголетие и женское здоровье, пришли к пониманию того, что женская репродуктивная система — это нечто гораздо большее, чем просто создательница ребенка.