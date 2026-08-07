Пашинян с уважением отреагировал на предложение России

Армения с уважением относится к предложению России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — провести референдум по вопросу интеграции в Европейский союз (ЕС).
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