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Пашинян с уважением отреагировал на предложение России

Пашинян с уважением отреагировал на предложение России

Армения с уважением относится к предложению России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — провести референдум по вопросу интеграции в Европейский союз (ЕС).

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