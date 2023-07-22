Стрелкова отправили в СИЗО Разве это плохо?

Минутка "КЕФИР И КЛИСТИР" Снова б.ь одно и тоже ! Как тока какого нибудь экстремиста-карбонария берут за жабры и ведут под белы-рученьки в кутузку, так тут же недоделанный враг народа оказываеца неизлечимо болен и ему, ну хоть ты тресни, никак невозможно лежать под шконкой, патамушта у него то понос, то золотуха,то стенокардия второй степени ! И вот, вчерашний шататель рыжыма, нихуя не рвёт на груди рубаху, не кричит : Сатрапы !, не сбивает фуражку конвоиру, а размазав сопли по усам,слёзно умоляет судью отпустить его домой,к жинке под бочок глотать таблетки ! Хлюпики одни нынче пошли ! Канешна, сидеть в следственном изоляторе дело не из приятных, то тебя же блять никто под дулом писталета не заставлял организовывать Союз Меча и Орала и не принуждал писать гадости на Страну и её народ, так шо шо заслужил-то и получил ! Хотя, в старые добрые времена 1937-го года, к людЯм относились мягше, гуманнее и не заставляли их месяцами-годами сидеть под следствием ! Заботились о них ! Никаких тебе длинных нудных следствий, поймали, дали пизды, сознался и к стенке ! Красота ! Да и народу нервы берегли ! Тада люди не переживали, отделается ли гад штрафом или извинениями, все были спокойны, ибо враг не пройдёт ! Заботился тада Отец Народов о народе, шобы жить стало лучше, жить стало веселее ! Ибонехуй ! https://t.