Кладбища должны быть без искусственных цветов: географ Крылов напомнил, что ими нельзя почтить память, а землю они отравляют Ольга БезродняяИскусственные цветы стали привычным элементом оформления могил на кладбищах, однако, по мнению географа Петра Крылова, они представляют собой серьёзную угрозу для окружающей среды.