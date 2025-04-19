Кладбища должны быть без искусственных цветов: географ Крылов напомнил, что ими нельзя почтить память, а землю они отравляют Ольга БезродняяИскусственные цветы стали привычным элементом оформления могил на кладбищах, однако, по мнению географа Петра Крылова, они представляют собой серьёзную угрозу для окружающей среды.
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