В рамках районных конкурсов новоаннинцы блеснут певческими талантами 🎼🎼🎼 В Новоаннинском объявлен конкурс на самый звонкий Голосок.
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В рамках районных конкурсов новоаннинцы блеснут певческими талантами 🎼🎼🎼 В Новоаннинском объявлен конкурс на самый звонкий Голосок.