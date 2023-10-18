Джулию Фокс сняли в отеле топлес с висящей на шее рубашкой в чехле

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась в отеле Ham Yard в Лондоне в откровенном наряде. Папарацци сняли 33-летнюю знаменитость в монохромном белом образе, который включал в себя мини-шорты и остроносые сапоги до колен и на шпильках.