Макговерн заявил, что в Соединённых Штатах у Израиля всегда будет преимущество над Незалежной.Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн обратил внимание на тот факт, что США внезапно нашли множество артиллерийских снарядов для Израиля, хотя до этого постоянно говорили об их нехватке для Украины.
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