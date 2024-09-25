Посредник в даче взятки заммэру Шеломенцеву Щукин скоро выступит с последним словом

25 сентября суд изучил данные, характеризующие личность Щукина В Центральном районном суде 25 сентября 2024 года состоялось второе заседание по делу бывшего зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который стал посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву.
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