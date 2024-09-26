Солнце и тени в бокале: c какими вызовами столкнулись российские виноградари

Виноградарство – одна из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства. Гектар виноградников позволяет создать больше рабочих мест в смежных отраслях, чем гектар, отведенный под любую другую сельхозкультуру.
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