Маска возмутили фотосессии Зеленского

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск возмутился тем, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, пока украинская молодежь гибла на фронте.
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