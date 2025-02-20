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Политика как она есть

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Маска возмутили фотосессии Зеленского

Маска возмутили фотосессии Зеленского

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск возмутился тем, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, пока украинская молодежь гибла на фронте.

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