Идеи для тех кто любит длинные ногти и не очень.

30 идей маникюра, которые я подготовила специально для вас,любителям длинных ноготков. Специально для вас, я подготовила подборку из 30 идей очень красивого маникюра, на длинные ногти,который порадует ваши ручки.
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