Посол России в Японии Ноздрев оценил возможность возобновления авиасообщения между странами

Запрос есть с обеих сторон Запрос на восстановление прямого авиасообщения есть как со стороны японских, так и со стороны российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
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