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Если не соблюдать эти "чайные" правила, можно серьезно навредить здоровью

Если не соблюдать эти "чайные" правила, можно серьезно навредить здоровью

1. Не пить чай на пустой желудок. Когда пьешь чай на пустой желудок, холодная природа чая, проникая вовнутрь, может охладить селезенку и желудок, что подобно «проникновению волка в дом», в Китае издревле советовали «не пить чай на пустое сердце».

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