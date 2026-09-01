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С 2023 года ЕС не может разблокировать 6,6 млрд евро для Украины – Каллас

С 2023 года ЕС не может разблокировать 6,6 млрд евро для Украины – Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что с 2023 года в Европейском фонде мира из-за разногласий среди блока остаются заблокированными 6,6 млрд евро.

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