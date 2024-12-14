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Пинчук в стрессе: «Стала машинкой для печати денег, ни на кого не могу рассчитывать. Иногда тошнит от себя»

Пинчук в стрессе: «Стала машинкой для печати денег, ни на кого не могу рассчитывать. Иногда тошнит от себя»

Ирина Пинчук призналась, что уже долгое время сконцентрирована только на зарабатывании денег. Из-за вечной гонки звезда «ДОМа-2» столкнулась с эмоциональным выгоранием.

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