Будущие учёные-экологи представили 59 научных работ на конференции в Отрадном

В экоцентре «Яуза» в районе Отрадное прошла школьная секция большой ежегодной XXVI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования» / «Relevant Issues of Ecology and Environmental Management», организуемой институтом экологии РУДН им.
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