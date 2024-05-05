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Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта. 22-летний игрок во втором матче плей-офф подряд набирает 40 и более очков

Защитник «Миннесоты» стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 40 и более очков в двух матчах плей-офф подряд в возрасте 22 лет и моложе.

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