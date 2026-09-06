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Ротенберг — о турнире с участием «России 25»: «Готовим его в Москве. Планируем провести на «ВТБ Арене»

Ротенберг — о турнире с участием «России 25»: «Готовим его в Москве. Планируем провести на «ВТБ Арене»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что Кубок Первого канала с участием национальной команды может пройти в Москве в этом году.

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