Ульянов: размещение миротворцев ЕС на Украине сомнительно по двум причинам

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, назвал причины, по которым размещение европейских миротворцев на Украине вызывает сомнение.
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