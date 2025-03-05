Любопытные фотографии из прошлого Великобритании

XX век был эпохой значительных перемен для Великобритании. Страна пережила две мировые войны, колониальные потрясения, экономические кризисы и социальные реформы, которые изменили её положение в мире и внутреннюю структуру.
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