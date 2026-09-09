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Навигация между Аксаркой и Белоярском завершилась из-за обмеления реки Щучье

Навигация между Аксаркой и Белоярском завершилась из-за обмеления реки Щучье

С 8 сентября 2026 года прекращены рейсы по маршруту Аксарка — Белоярск — Щучье и обратно. Об этом сообщили в администрации Приуральского района.

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