Президент Российской Федерации Владимир Путин не поддался на провокации Запада. Экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд заявил, что это было правильное решение российского лидера ответить игнорированием на призывы европейских глав государств о прекращении огня.
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