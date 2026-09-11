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Царьград

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Валя Карнавал продает BMW M4 за 12,5 млн рублей после 149 штрафов

Валя Карнавал продает BMW M4 за 12,5 млн рублей после 149 штрафов

Блогер Валя Карнавал решила расстаться со своим кабриолетом BMW M4 Competition. Соответствующее объявление размещено на одном из крупных сайтов по продаже автомобилей.

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